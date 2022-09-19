VK запускает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере»

VK представляет коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере». Он поможет школьникам, учителям и родителям совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также сделает общение безопасным, оградив его от посторонних.

Учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» — это отдельное закрытое и безопасное образовательное пространство, где школьники, учителя, родители могут общаться между собой, участвовать в чатах и конференциях, обмениваться учебными материалами. Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать голосовые сообщения и читать их текстовые расшифровки, хранить и пересылать большие файлы (2 ГБ+). В учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере» включен автоматический перевод уведомлений в беззвучный режим в нерабочее время и работает фильтрация ненормативной лексики в чатах. Также доступен моментальный перевод текста в чатах на другие языки.

Учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» адаптирован для образовательного процесса. Участники чатов общаются друг с другом в закрытом защищенном пространстве, а номера телефонов скрыты. Чтобы организовать общение, педагогу необходимо создать чат и поделиться ссылкой-приглашением или QR-кодом с учениками и родителями.

«VK стремится предоставить больше удобных и технологичных продуктов и сервисов, чтобы школьники, учителя и родители могли всегда оставаться на связи. Учебный профиль “Сферум” в “VK мессенджере” позволит легко разделить коммуникацию по учебе и личную переписку. Технологии VK гарантируют закрытость и безопасность школьного общения: взаимодействие в чатах полностью приватно и происходит в защищенном образовательном контуре “VK мессенджера”», — сказал Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK мессенджера».

«VK мессенджер» можно бесплатно скачать во всех крупных магазинах приложений, включая российский магазин приложений RuStore.

Новый учебный сервис запущен в рамках масштабного обновления платформы «Сферум», разработанной ООО «Цифровое образование» (совместное предприятие VK и ПАО «Ростелеком») при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Ранее Минцифры, Минпросвещения и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании.