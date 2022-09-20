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Граждане могут сообщить на «Госуслугах» об ошибочно выставленных приставами долгах

На портале госуслуг запущен новый сервис в рамках подачи заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов. Теперь граждане могут подать заявление о том, что на них по ошибке числится чужой долг.

Например, такое может понадобиться, если заявителю пришел долг гражданина с полностью совпадающими ФИО.

Как подать заявление: авторизоваться на портале госуслуг с помощью своей учетной записи; воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в ФССП»; в пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить»; проверить данные в заявлении и подтвердить их; ввести номер исполнительного производства; указать поясняющие факты и загрузить документы, подтверждающие отсутствие отношения к долгу. Это может быть скан личного документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина и отличить его от настоящего должника.

Далее заявление сформируется автоматически и отправится в службу судебных приставов. Решение по заявлению пристав примет в течение 17 дней.

Услуга стала доступна в рамках развития суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Он помогает гражданам удостовериться в отсутствии долгов и ограничений из-за непогашенных задолженностей. Также с помощью суперсервиса можно погасить долги и подать обращения, например, о продлении сроков исполнительного производства.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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