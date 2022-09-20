«Яндекс» обновил поиск на базе модели CS YATI

«Яндекс» усовершенствовал поиск с помощью нейросети CS YATI — это новая модель, обученная на документах для ИТ-специалистов и оценках экспертов по программированию. Поисковая выдача для разработчиков и ML-специалистов стала более качественной, а навигация по запросам — удобной. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая модель учитывает в полтора раза больше информации со страницы, чем ее предыдущая версия — YATI. Обновленная нейросеть-трансформер проанализировала множество поисковых запросов и сайтов, которые показываются по запросам, связанным с программированием. Это помогает ей лучше оценивать качество и релевантность документа запросу. Пропустив через себя терабайты документов о программировании и историю поиска экспертов, CS YATI также научилась предсказывать клики квалифицированных программистов, чтобы выдать наиболее релевантный ответ.

Помимо этого, «Яндекс» существенно доработал обогащенный ответ Stack Overflow. Прямо в результатах поиска, без перехода на сайт, пользователь увидит дополнительную информацию: сам вопрос, лучший ответ на него и другие комментарии, которые могут пригодиться программистам. «Яндекс» также улучшил отображение сниппетов для GitHub и NPM, добавив туда полезную информацию.

Алексей Гусаков, руководитель управления машинного интеллекта и исследований: «Известно, что львиная доля программистских запросов — это запросы на английском языке. CS YATI обучалась в основном на англоязычных источниках. Мы не просто усовершенствовали поиск для программистов: в процессе мы еще и улучшили поиск по англоязычным источникам».

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В 2020 г. «Яндекс» запустил технологию анализа текста на основе нейросетей-трансформеров, которые прекрасно решают задачи в области обработки естественного языка, но требуют огромного количества вычислительных ресурсов. Благодаря этой технологии «Яндекс» стал гораздо лучше оценивать смысловую связь между запросами и содержанием документов в интернете — настолько, что этот запуск можно считать крупнейшим событием в поиске за последние десять лет. Эта технология получила название YATI.