На всей центральной части ВДНХ теперь доступен городской Wi-Fi

На ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Благодаря высокой скорости подключения, которую обеспечивает современное оборудование, гости выставки могут быстро скачивать и отправлять файлы, смотреть видео и совершать онлайн-звонки.

«Теперь сеть Wi-Fi на ВДНХ покрывает значительную часть территории выставки. Там установлено около 60 точек доступа к бесплатному интернету, а их мощности хватает для одновременного подключения больше 50 тыс. пользователей. При этом оборудование незаметно для посетителей — инфраструктура спроектирована так, чтобы она не влияла на исторический облик комплекса», — сказала Наталья Сергунина.

Беспроводной интернет появился и на некоторых участках кольцевой дороги на ВДНХ, в непосредственной близости от зон отдыха, кафе и ресторанов, а также в других локациях.

Как отметили в городском Департаменте информационных технологий, сеть Wi-Fi на ВДНХ — одна из самых современных в Москве. Она рассчитана на большие нагрузки, что особенно важно для выставочного комплекса, который ежедневно посещают тысячи горожан и туристов.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету в городе, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. Это можно сделать в 57 парках столицы, в студенческих общежитиях, на объектах культуры, автовокзалах и автостанциях, в социальных центрах, бесплатных коворкингах для предпринимателей, в спортивных организациях, на улицах в черте Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца.