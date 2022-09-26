Качеству и удобству цифровых госуслуг в Москве ставят оценку «отлично» в 82% случаев

За первое полугодие 2022 г. москвичи более 560 тыс. раз поставили наивысший балл качеству оказания электронных государственных и муниципальных услуг на городском портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

Это 82% от общего количества оценок, сказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Пользователи также могут отправить комментарии для разработчиков со своими замечаниями и пожеланиями.

«Востребованность сервисов портала mos.ru постоянно растет. Если за весь 2018 г. горожане оценили их качество 520 тыс. раз, то в 2022 г. только за первые полгода этот показатель превысил 680 тыс. А доля оценок “отлично” выросла с 71% до 82%. Обратная связь помогает совершенствовать цифровую экосистему Москвы, делать ее более полезной и удобной», — отметила Наталья Сергунина.

Оценку «хорошо» за тот же период поставили 6% (более 41 тыс.) пользователей. Таким образом, доля положительных отзывов превышает 88%.

Самую высокую среднюю оценку пользователей получил сервис «Вывоз ненужных вещей» — более 4,9 балла. Также жители высоко оценили запись к врачу, получение единого читательского билета, оформление компенсации части расходов на детский сад и ясли и передачу показаний счетчиков воды и тепла, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

На портале mos.ru представлено более чем 380 онлайн-услуг и сервисов. С его помощью можно оплачивать счета, оформлять документы, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса и многое другое.