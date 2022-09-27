TenChat запустил проект для разъяснения вопросов о мобилизации

Социальная сеть TenChat при поддержке сервиса журналистских запросов Pressfeed запустила проект, который разъясняет новости о мобилизации, а также привлекает экспертов для ответа на волнующие аудиторию вопросы. Об этом CNews сообщили представители TenChat.

Цель проекта — помочь людям разобраться в текущей повестке и не оставлять их наедине с их вопросами. Пользователи задают вопросы в сообщениях аккаунту проекта — «TenChat главное». Ответы экспертов — от юристов до психологов — публикуются в профиле и сопровождаются фактами из официальных источников.

На вопросы пользователей отвечают члены экспертного сообщества TenChat, а также поддержку в поиске квалифицированных специалистов для проекта TenChat оказывает сервис журналистских запросов Pressfeed. В настоящее время сервис объединяет 10343 СМИ и 93650 экспертов в разных областях. Все поступающие в рамках проекта «TenChat главное» вопросы доступны для ответов экспертов на Pressfeed.

«Количество информационного шума в контексте текущей повестки постоянно растет. Для TenChat правда и достоверные факты — ключевой фокус. Мы запустили проект “TenChat главное”, чтобы не оставлять людей наедине с фейковыми новостями и тревогой. В рамках проекта мы оперативно собираем волнующие общество вопросы и разбираем их вместе с квалифицированными экспертами, в поиске которых нам помогает крупнейший сервис Pressfeed», — сказал Семен Теняев, основатель социальной сети TenChat.

«С начала мобилизации людей волнуют юридические и кадровые вопросы, выплаты, отсрочки, что можно и что нельзя, и т.п. Мы наблюдаем всплеск журналистских запросов на эту тему. В этой нестандартной ситуации нужны ответы квалифицированных экспертов, которые в большом количестве есть у нас на Pressfeed. Рады поддержать проект TenChat, который помогает людям в это непростое время, ведь миссия Pressfeed - находить ответы “в любой непонятной ситуации”», — отметил Константин Бочарский, генеральный директор Pressfeed.

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TenChat — российская социальная сеть, подходящая одновременно для достижения целей в карьере и бизнесе, поиска полезных контактов, самовыражения и потребления контента. Лента соцсети отличается «умным» алгоритмом «Зевс», который продвигает только ценные и интересные аудитории публикации. А суперапп-архитектура TenChat включает в себя десятки мини-сервисов — от анализа компаний до поиска госзакупок. Количество пользователей TenChat уже превышает 1,5 млн человек.

Сервис журналистских запросов Pressfeed создан в 2014 г. журналистом Константином Бочарским. На Pressfeed журналисты ищут экспертов и спикеров от бизнеса по разным темам для своих статей и эфиров. Сегодня Pressfeed используют 10343 СМИ и 93650 экспертов в разных областях. В 2022 г .Pressfeed запустил собственную образовательную видео-платформу «Pressfeed академия».