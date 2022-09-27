TenChat запустила новую версию приложения с групповыми чатами

Социальная сеть TenChat выпустила обновление для iOS, для Android оно появится в ближайшие дни. Ключевая функция новой версии приложения — возможность создания приватных групповых чатов с неограниченным числом участников.

В обновленной версии социальной сети TenChat теперь можно создавать приватные групповые чаты без ограничений по числу участников. Добавлять участников в чат могут его владельцы и назначенные им администраторы.

Среди других особенностей обновления — возможность прикреплять вопросы в сторис. Был также усовершенствован алгоритм продвижения публикаций по хештегам, которые появились в TenChat в августе — улучшено качество формирования популярных подборок по хештегу.

В новой версии приложения был расширен набор настроек профиля пользователя. Теперь можно управлять используемой памятью: установить максимальный размер кэша и очистить сохраненные данные. В обновленной версии также можно управлять устройствами, на которых был выполнен вход в ваш профиль TenChat, — появилась возможность завершить сессию на конкретном устройстве или выполнить выход на всех.

«Люди — наша ключевая ценность. Нам удалось успешно объединить бизнесменов, сотрудников крупнейших брендов страны, блогеров и авторов. Таланты, которые были «зажаты» алгоритмами в запрещенных соцсетях, в TenChat обретают заслуженную популярность. Здесь находят клиентов и партнеров, новую работу и проекты, а ещё — единомышленников для обмена знаниями и опытом. Запуск групповых чатов был долгожданным для всей аудитории TenChat. Люди хотят группироваться по локальным интересам, обсуждать тренды и инновации с коллегами, обмениваться информацией о новых точках роста бизнеса и карьеры», — отметил Олег Ратунин, генеральный директор TenChat.