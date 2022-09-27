«Юkassa» запустила сервис автоматических чеков для самозанятых

«Юkassa» (сервис финтех-компании «Юmoney») запустила сервис автоматического формирования чеков для самозанятых. С новым сервисом самозанятым, которые работают с «Юkassa», не придётся каждый раз создавать чеки в личном кабинете налоговой и отправлять их своим клиентам.

«После подключения сервиса чеки будут отправляться в налоговую автоматически, если платёж проходит на любом конструкторе сайтов, с которым у «Юkassa» есть интеграция. Кроме того, сервисом можно воспользоваться, если оплата происходит через сервис выставления счетов, или самозанятый интегрировал себе виджет. Это может облегчить рабочий процесс для самозанятых и позволит им тратить меньше времени на рутинные задачи», — отметил коммерческий директор «Юmoney» Дмитрий Кармишин.

Новая опция также может помочь самозанятым экономить время и на отправке клиентам писем или SMS с чеком. Для плательщика это тоже удобнее — он получит чек намного быстрее, чем если бы самозанятый создавал чек в личном кабинете налоговой.

Также «Юkassa» увеличивает лимит платежей, которые может принимать самозанятый, до 500 тыс. руб. в месяц. При этом годовой доход суммарно со всех источников остаётся прежним — не более 2,4 млн руб.

Подключиться к сервису «Юkassa» для самозанятых можно бесплатно. Комиссия за использование услуг автоотправки чеков в размере 1% (+ НДС) удерживается за каждый отправленный чек.

С помощью «Юkassa» самозанятые могут принимать онлайн-оплату разными способами. По данным аналитиков «Юkassa», cамым популярным методом остаются банковские карты — за первые шесть месяцев 2022 г. их доля составила 93%.