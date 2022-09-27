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«ЮMoney» начала выпуск пластиковых карт «Мир» — они дают сразу два кэшбэка

У пользователей сервиса «ЮMoney» появилась возможность получить пластиковую карту платежной системы «Мир». Срок действия карты — пять лет. Обслуживание бесплатное.

С картой «Мир» от «ЮMoney» можно получать два кэшбэка одновременно. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

От «ЮMoney» приходит мгновенный кэшбэк баллами — 5% в категориях месяца и 1% за остальные покупки, 1 балл = 1 рубль. Кэшбэк начисляется, если платить картой «ЮMoney», кошельком «ЮMoney» или привязанной к нему картой другого банка.

Еще за платежи картой «Мир» можно получать до 30% кэшбэка рублями или скидки от партнеров платежной системы. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Карту можно заказать из любой точки России и из других стран. Для этого нужно зайти на сайт или в приложение «ЮMoney». Заказ занимает пару минут — не придется ехать в офис или встречаться с представителем сервиса. Карта доступна пользователям с любым статусом кошелька: анонимным, именным и идентифицированным.

Доставка пластиковой карты «Мир» почтой по России стоит 399 руб., доставка курьером или за границу — 599 руб. Всю стоимость можно оплатить баллами «ЮMoney».

Еще есть виртуальные карты «Мир» — они сразу готовы к работе. Выпустить виртуальную карту тоже можно на сайте или в приложении «ЮMoney». Эта опция доступна с любым статусом кошелька. Если у пользователя идентифицированный кошелек, он может снимать и переводить без комиссии до 10 тыс. руб. в месяц.

У пользователей со смартфоном на ОС AndroidТМ (версия 7.0 и выше) и встроенной функцией NFC есть возможность добавить виртуальную карту в Mir Pay, чтобы платить и снимать деньги с помощью телефона.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания. Людям компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. Команда компании работает в платежной индустрии 20 лет.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др.

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