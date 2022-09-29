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Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений

Исследовательская компания Mediascope провела анализ месячной аудитории российских магазинов приложений. По итогам августа RuStore занял первое место в рейтинге российских магазинов приложений (сторов), его аудитория составляет более 1,76 млн пользователей старше 12 лет. На втором месте расположился RuMarket – 776,5 тыс. человек, замыкает тройку NashStore – 550,6 тыс. пользователей. Данные приведены на основании исследования Cross Web, реализуемого на подходе Android only.

В RuStore уже размещено больше 1,6 тыс. приложений и представлено более 1,1 тыс. компаний-разработчиков. В RuStore представлены сотни приложений популярных сервисов, например, от «Сбера» и VK, а также мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Более 3,7 млн приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина.

«RuStore продолжает развивать функциональность платформы и с каждым днем становится удобнее для разработчиков и пользователей. Наши приоритетные направления работы – увеличивать количество представленных в магазине приложений и сохранять высокий уровень безопасности. Именно на это направлены недавние обновления стора, например, возможность загружать приложения для физических лиц, запуск монетизации и расширение инструментов для продвижения», – сказал руководитель проекта Иван Мыздриков.

Ранее RuStore открыл возможность публиковать приложения для физических лиц – теперь загружать приложения в магазин может каждый автор. Для этого потребуется пройти регистрацию и онлайн-верификацию для обеспечения безопасности сервиса. Также в магазине приложений стали доступны отзывы, рейтинги и инструменты продвижения приложений – разработчики могут создавать ведущие в приложение ссылки, добавлять кнопки «Доступно в RuStore», а также подключить и использовать сервис push-уведомлений, что удобно для взаимодействия с аудиторией. Помимо этого, у пользователей появилась возможность совершать покупки внутри приложений. Разработчики смогут предлагать приобретать платные подписки и совершать разовые покупки и благодаря этому смогут монетизировать свои продукты.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений. Его разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Скачать приложение RuStore можно на официальной странице rustore.ru.

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