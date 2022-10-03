Городская сеть Wi-Fi в Москве за девять лет стала одной из крупнейших в мире

Московской общегородской сети Wi-Fi исполняется девять лет. Она помогает жителям и гостям столицы общаться, учиться, работать или строить маршруты во время прогулок. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

Только с начала 2022 г. к сети подключились свыше 62 млн раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«За годы развития городская сеть Wi-Fi в Москве стала одной из крупнейших в мире. Сейчас она насчитывает больше 24 тыс. точек доступа. При этом покрытие постоянно расширяется. Беспроводной интернет работает на многих улицах в пределах Садового и даже Третьего транспортного кольца, а еще почти в тысяче различных объектов и учреждений — от библиотек и парков до студенческих общежитий», — сказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что в 2022 г. в столице появились около 800 новых точек доступа, а объем трафика превысил восемь ПБ (8 млн ГБ). В том числе городской Wi-Fi начал работать на всей центральной части ВДНХ — от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Также в этом году к сети подключили семь парков, 10 театров и 42 других учреждения культуры и спорта.

Посмотреть, где поблизости есть Wi-Fi, можно на интерактивной карте на портале mos.ru. При этом, как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, беспроводная сеть функционирует бесшовно: пользователь может перемещаться и подключаться к ней в разных частях города без повторной авторизации в течение дня.

Первая точка доступа к городскому Wi-Fi появилась на Фрунзенской набережной в 2013 г. Сегодня только в пределах Садового и Третьего транспортного кольца их насчитывается свыше 3600. Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. Делать это необходимо раз в три месяца в соответствии с требованием закона.