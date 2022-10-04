В новом приложении курьеры Flowwow будут получать эксклюзивные заказы

Маркетплейс локальных магазинов Flowwow обновил приложение для курьеров. В новой версии алгоритм выбирает наиболее подходящего сотрудника для каждой доставки и отправляет ему эксклюзивное предложение принять заказ. У курьера есть около полминуты, чтобы согласиться или отказаться: он может быть уверен, что заказ на это время предложен только ему. Такой подход позволяет Flowwow акцентировать внимание курьера на самой подходящей ему доставке и дать время на принятие решения.

Приложение для курьеров Flowwow работает с 2019 г. и сейчас доступно пользователям Android в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. В нем курьеры могут принимать заказы, пользоваться картой города и планировать время доставки, получать информацию о товаре и пожеланиях заказчика, а также связываться с получателем. Ранее система уведомления о новом заказе не имела возможности подтвердить, что конкретное уведомление достигло терминала курьера. Кроме того, сложность заключалась в том, что информация о местоположении курьеров могла быть искаженной из-за несовершенства сотовой связи и это сказывалось на приоритезации при распределении уведомления о новом заказе.

Разработчики Flowwow собрали фидбек от курьеров и провели большую работу по обновлению приложения. Главное изменение — появление функции «Предложение заказа». Теперь алгоритм формирует уведомление о новом заказе и отправляет его на терминал курьера. Как только терминал получает уведомление, он уточняет у сервера, актуально ли сейчас предложение, и только после этого уведомляет сотрудника о наличии заказа и запускает таймер обратного отсчета. Если терминал курьера по каким-то причинам не находится в сети или не может получить уведомление, система пропускает его и переходит к следующему курьеру по списку. В то время, за которое курьер должен принять или отклонить заказ, он может быть уверен, что уведомление не получит больше никто. Это уменьшает время поиска исполнителя, что, в свою очередь, выгодно для клиента. Кроме того, теперь система предупреждает курьера, что не стоит принимать заказ и позже от него отказываться. Если процент отказов будет высоким, система автоматически исключит такого курьера из очереди уведомлений до конца дня.

«Новая фича улучшает понимание того, что нужно для успешного принятия заказа нашими курьерами. Теперь мы точно знаем, кто и в какое время не смог принять заказ. Если отказ повторяется несколько раз в один и тот же временной промежуток, система это запоминает, чтобы предложить сотруднику более удобное время в будущем. То есть сейчас мы можем детально анализировать, как ведут себя курьеры, каковы их приоритеты — и использовать полученные данные для дальнейшего совершенствования процесса поиска наиболее удобного курьера для клиентов и наиболее удобного заказа для наших курьеров», — сказал Андрей Боярчук, backend-разработчик маркетплейса локальных магазинов Flowwow.

Также команда внесла изменения в дизайн: в частности, разгрузила интерфейс, чтобы курьерам было удобнее воспринимать информацию. Все управление заказами вынесено на экран с картой города. А модальное окно с предложением заказа теперь занимает не более 40-45% экрана с картой, на которой также отображаются две точки: откуда забрать и куда доставить заказ.

В дальнейшем команда Flowwow планирует улучшать работу приложения, исходя из нового понимания работы курьеров и приоритезации их поиска на основе рейтинга, дистанции и других параметров. Более гибкие алгоритмы дадут возможность клиентам получать доставку высокого качества и вовремя, а курьеры получат стабильный доход и очевидную систему назначения заказа.