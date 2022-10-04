VK Play выходит из беты и представляет крупное обновление для игроков и разработчиков

VK Play, российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента, анонсировала выход из беты и представила крупное техническое обновление. Оно улучшит условия работы разработчиков и расширит функционал для пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Play стала доступна на семи языках, в профиле игрока появилась возможность видеть свои достижения и сравнивать их с друзьями, добавлены лента новостей, UGC-раздел, в котором можно выкладывать скриншоты и видеозаписи из игр, а также появился чат для общения игроков.

VK Play стремится предлагать самые выгодные условия для разработчиков на рынке. Так, площадка уже анонсировала самую низкую комиссию в 5% (95% выручки от размещения игры на площадке получает разработчик) и сделала возможной публикацию игр физлицами. А в рамках нового обновления для создателей игр стал доступен кабинет разработчика, в котором возможна выгрузка дистрибутивов игры и подробные отчеты о действиях пользователей по покупкам и регистрациям, также добавилась функция локализации игры, и запустился специальный блог, посвященный новостям и событиям игр на VK Play.

«С момента запуска бета-версии‎ VK Play в апреле мы непрерывно работали над улучшением технических и сервисных возможностей площадки. VK Play объединяет большое количество разных аудиторий — игроков, разработчиков, стримеров, профессионалов и любителей киберспорта, и наша ключевая задача — предложить им самый удобный, технологичный и надежный продукт на рынке. В наших планах стоит добавлять как можно больше нового контента и функционала для площадки, поэтому следите за новостями, вас ждет много интересного», —‎ сказал Родион Котельников, CTO VK Play.

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и многое другое. На площадке представлены игры на любой вкус — от головоломок до экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.