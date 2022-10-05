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12 тыс. жителей Болховского микрорайона Орла могут сэкономить на связи с высокоскоростным домашним интернетом и интерактивным ТВ

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, МТС завершила очередной этап модернизации сетей фиксированной связи в Орле. В результате подключения нового оборудования возможность пользоваться интернетом на скорости до 500 Мбит/с получили жители Болховского микрорайона. Модернизация охватила более 20 домов – это свыше 4000 квартир. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители многоэтажек, расположенных по улицам Генерала Лаврова, Графа Киселева, Естина, могут выходить в онлайн на скорости до пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с, а также пользоваться IPTV. Это технология подключения телевидения через интернет-кабель, которая позволяет смотреть программы и фильмы в высоком качестве, ставить трансляцию телеканалов на паузу, перематывать, записывать фильмы и передачи в память приставки и многое другое. Кроме того, приставку можно использовать как медиаплеер и игровую консоль. С IPTV жители Орла могут не только пользоваться широким функционалом современного телевидения, но и экономить на мобильной связи и домашнем интернете.

«В Орле с начала реализации проекта высокоскоростной домашний интернет и интерактивное телевидение стали доступны для более 55 тыс. семей во всех четырех районах города: Северном, Заводском, Советском и Железнодорожном. Такое подключение гарантирует, что при любых нагрузках на каждом устройстве будет достаточно скорости для онлайн работы и учебы. При этом, объединив в один пакет домашний интернет, мобильную связь и телевидение, можно сэкономить до 1000 руб. в месяц», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Уточнить, находится ли многоквартирный дом в проводной сети МТС, и сделать заявку на подключение жители Орла могут на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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