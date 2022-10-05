Апартаменты YE’S перешли в облако Linxdatacenter

Международная сеть апарт-отелей YE’S взяла в аренду интернет-канал и облачные вычислительные мощности по модели IaaS у провайдера ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Эти ресурсы позволят предоставлять современные цифровые сервисы клиентам сети отелей.

Cеть апарт-отелей YE’S развивается с 2011 г.. На данный момент номерной фонд сети насчитывает более 4570 апартаментов. Шесть комплексов располагаются в России и Казахстане: три в Москве, два в Санкт-Петербурге и один в Астане. Заключены договоры на реализацию еще трех апарт-отелей сети по франшизе в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Так, к 2026 г. планируется увеличить количество юнитов до более чем 7500.

Сайт сети YE’S — основной канал продаж, который предоставляет арендаторам актуальную информацию о наличии свободных апартаментов, доступных как для краткосрочного (от одного дня до одного месяца), так и для долгосрочного (от месяца до года) бронирования. Провайдер Linxdatacenter помог петербургскому сегменту сети YE'S решить проблему с работоспособностью веб-сайта, который периодически не выдерживал пользовательской нагрузки.

В будущем гостиничная компания YE’S планирует интегрировать на сайт личные кабинеты собственников, чтобы снабжать их актуальной информацией об объектах и движении финансовых средств. Для этого инфраструктура веб-сайта должна работать без сбоев.

«Обратившись к Linxdatacenter, компания YE’S получила облачные IaaS-ресурсы для работы сайта и стабильный интернет-канал, что помогло обеспечить постоянную доступность веб-сервисов и повысить качество обслуживания», — отметил генеральный директор Linxdatacenter Андрей Перекрест.

«Работа гостиничного сегмента без адекватного представительства в сети Интернет сегодня просто невозможна, так как именно сеть является главным каналом коммуникации с клиентами. Мы рассчитываем, что Linxdatacenter станет надежным партнером в цифровой трансформации сети апарт-отелей YES», — отметил директор по информационным технологиям сети апарт-отелей YE’S Тимур Талипов.

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Апарт-отели YE’S — продукт на рынке недвижимости, который сочетает в себе гостиничную, жилую и инвестиционную составляющие. Это полностью готовые к сдаче в аренду апартаменты под управлением собственной профессиональной Управляющей компании. УК YE’S – российская специализированная УК, которая осуществляет эксплуатацию и сдачу апартаментов в аренду, обеспечивая владельцам актива ежемесячный доход без необходимости личного участия в процессе управления имуществом.

Linxdatacenter — провайдер высокотехнологичных ИТ-решений для бизнеса. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. и входит в топ-3 российских провайдеров IaaS по уровню SLA. Linxdatacenter владеет дата-центрами уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге. Портфолио компании включает услуги по размещению оборудования в дата-центрах (colocation), облачные сервисы на базе собственной платформы LinxCloud и решения в сфере информационной безопасности, а также защищенный доступ к глобальным облачным платформам. Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (152-ФЗ).

Дата-центры компании имеют сертификацию ISO 22301, ISO 27001, ISO 9001 и PСI DSS, и соответствуют стандарту Management & Operations Stamp of Approval (Uptime Institute).