Онлайн-школа «Умскул» обновила мобильное приложение

В октябре 2022 г. онлайн-школа «Умскул» выпустила обновленную версию одноименного мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители «Умскул». Приложение работает на платформах Android и iOS и доступно для скачивания в Google Play и AppStore соответственно.

В обновленном мобильном приложении «Умскул» доступно более 160 тысяч задач, 100 тем по 13 предметам школьной программы и 4000 интерактивных вебинаров.

Разработчики приложения «Умскул» провели редизайн и исправили ряд ошибок. Теперь в новой версии пользователям мобильного софта исправно открываются все необходимые материалы для учебы: рабочие тетради, домашние задания, конспекты, а также доступны для просмотра вебинары с возможностью отметки ранее просмотренных. В новой версии образовательного приложения для учеников доступны все курсы линейки «Умскул». Оплата курсов пока возможна в приложении под Android, но в скором времени такая возможность появится и для юзеров iOS.

«Мобильный софт "Умскул" — собственное разработанное полноценное приложение для успешной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, где все необходимое для обучения сосредоточено в одном месте. Основываясь на обратной связи от тысячи учеников, мы вместе с командой разработчиков ежедневно работаем над тем, чтобы сделать его максимально удобным и внимательно относимся к фидбеку и стараемся совершенствовать и обновлять наше приложение регулярно», — говорит Владислав Захаров, тимлид команды мобильного приложения «Умскул».

Напомним, «Умскул» запустила образовательное мобильное приложение в октябре 2020 г. . За это время его пользователями стали более 30 тыс. человек. Всего в образовательном проекте более 50 000 учеников, 2000 кураторов и 50 преподавателей и сотни учебных программ.