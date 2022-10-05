«Яндекс маркет» ввел постоплату для еще большего количества одежды и обуви

На «Яндекс маркете» теперь доступно еще больше одежды, обуви и аксессуаров с оплатой при получении. За 2022 г. количество товаров, для которых действует такая возможность, выросло в четыре раза. Постоплата — это удобный вариант для тех, кто не хочет сразу рассчитываться за всю покупку, а потом ждать возврата денег, если что-то из товаров не подойдет. Покупатель может получить заказ, померить вещи и заплатить только за то, что оставит себе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Постоплата работает для одежды, обуви и аксессуаров, которые «Маркет» развозит покупателям со своих складов. При получении покупки рассчитаться можно банковской картой или наличными — подходящий вариант сервис предлагает выбрать при оформлении заказа. Постоплата доступна при доставке как по адресу покупателя, так и в пункт выдачи заказов «Маркета» (ПВЗ).

Купленные на «Маркете» одежду, обувь и аксессуары можно померить при получении, если для них действует такая возможность. При доставке курьер может подождать 15 минут, а в ПВЗ сервиса работают примерочные. Маркетплейс подсказывает в карточке товара, можно ли его померить. Если что-то из заказа не подходит, покупатель может сразу вернуть товар.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».