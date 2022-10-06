Любой продавец сможет торговать на «Яндекс маркете» уцененными товарами и витринными образцами

На «Яндекс маркете» любой продавец теперь сможет торговать уцененными товарами и витринными образцами. Такие товары наряду с бывшими в употреблении будут продаваться в разделе «Ресейл». Например, в нем можно будет разместить товары для дома, строительства и ремонта, автозапчасти, шины, одежду, бытовую технику, полученную по трейд-ину, или редкие товары, которые больше не производятся. Новая возможность позволит партнерам маркетплейса не списывать товары с небольшими дефектами и дополнительно заработать на их продаже. А покупатели смогут приобретать витринные образцы, уцененные и бывшие в употреблении товары в привычном формате — как любой другой товар на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ресейл-товары появились на «Маркете» в апреле 2022 г., но до сих пор на маркетплейсе был представлен ограниченный ассортимент смартфонов и сумок люксовых брендов от избранных продавцов. Сервис расширил этот раздел и открыл возможность продавать ресейл-товары для всех продавцов. Так еще больше партнеров смогут повысить продажи, а покупатели — сэкономить на ресейл-товарах.

Заказывать ресейл-товары на «Маркете» так же удобно, как новые. Покупатели могут посмотреть их в разделе «Ресейл» или в карточках товаров, для которых есть соответствующие ресейл-предложения. Можно выбрать состояние товара — новый или ресейл, а еще внешний вид — как новый, отличный или хороший, и прочитать особенности предложения продавца. Подобный формат покупки пользуется популярностью у пользователей крупнейших иностранных маркетплейсов, а теперь доступен и на «Маркете».

Ресейл позволяет клиентам «Маркета» сэкономить 5–50% от цены таких же новых товаров. Сумма экономии зависит от состояния товара и величины уценки, которую сделал продавец. При заказе ресейл-товаров покупателям доступны все виды доставки «Маркета» и другие полезные возможности. Например, за такие товары можно заплатить по частям с помощью сервиса «Сплит» или рассчитаться за покупку баллами «Плюса». Сейчас раздел «Ресейл» доступен на сайте «Маркета», скоро он появится и в мобильном приложении сервиса.

Торговать ресейл-товарами на «Макете» продавцы смогут с 17 октября 2022 г. Партнеры, которые работают по моделям FBS, «Экспресс» или DBS, смогут продавать товары любых категорий, доступных в разделе «Ресейл». Те, кто сотрудничает с «Маркетом» по модели FBY, сначала смогут торговать одеждой и аксессуарами, а в будущем — и другими товарами. Все продавцы, желающие торговать ресейл-товарами, проходят предварительную проверку службы качества.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».