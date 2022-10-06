МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, поможет сделать региональные туристические порталы удобнее для путешественников. Теперь на локальные туристические сайты можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. Регионы при этом будут получать комиссию с забронированного и оплаченного на портале жилья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС Travel сотрудничает с локальными туристическими центрами по модели white label: партнеры могут бесплатно подключить модуль бронирования отелей с виджетом оплаты, встроив его в туристический портал и создав отдельный сайт в региональной стилистике. Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». За каждый оплаченный номер регион сможет получать комиссию от 6% стоимости бронирования и направлять эти деньги на развитие туризма.

С модулем от МТС Travel посетители региональных туристических ресурсов смогут выбрать город, даты заезда, количество гостей и получить список всех доступных предложений для бронирования — отелей, мини-отелей, гостевых домов, хостелов, апартаментов, кемпингов и т.д. Оплатить бронирование можно банковской картой.

В сентябре 2022 г. модуль бронирования установлен на туристическом портале Ярославской области — «Ярославия». Посетители теперь могут, не покидая пределы портала, забронировать номер в отеле на территории Ярославской области, в том числе в городах Ярославль, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич и др.

«Благодаря сотрудничеству с МТС регионы смогут быстро повысить удобство своих туристических порталов, заработать на комиссии от бронирований и поддержать местный гостиничный бизнес. Для МТС это еще один канал продаж туристических услуг и шаг к масштабированию сервиса. В условиях изменения рынка бронирования жилья такое сотрудничество удобно для как для путешественников, так и для региональных властей и бизнеса», — сказал генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

«МТС Travel обладает крупнейшим инвентарным фондом в стране — в базе нашей дочерней компании “Броневик” уже более 50 тыс. объектов размещения по всей России. Благодаря прямым договорам с партнерами, мы даем регионам не просто контент и технологию, а полный цикл клиентского сервиса, связанный с проживанием на протяжении поездки», — добавил Вадим Мельников.

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МТС Travel —дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 г. МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 г. запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.

Bronevik.com — подразделение МТС Travel, сервис бронирования отелей с более 50 тыс. объектов размещения в 4000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.

«Ярославия» — туристический бренд Ярославской области, включающий 12 исторических городов: Ярославль, Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич и затопленная Молога.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.