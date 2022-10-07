«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калевале

«Мегафон» модернизировал объекты связи в одной из старинных рунопевческих деревень Карелии – Калевала. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась на 25%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Апгрейд технической инфраструктуры обеспечил жителей поселка высокими скоростями передачи данных. Теперь абонентам компании доступны преимущества не только быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE (Voice over LTE). Технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. Улучшения коснулись как центральных улиц поселка, так и локаций на окраине. «Постоянный анализ сети позволяет выявлять наиболее загруженные участки и проводить улучшения в этих точках. Особое внимание мы уделяем развитию инфраструктуры в населенных пунктах, удаленных от крупных городов, чтобы абоненты в сельской местности могли пользоваться качественными услугами связи наравне с городскими жителями. Сегодня мобильный интернет – точка контакта, помощник в работе и учебе, источник развлечений. Наша задача – покрыть стандартом 4G максимальные территории в регионе, чтобы клиенты компании могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами из любой, даже самой дальней, точки республики», - отметил Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелии.

Спрос на высокие скорости интернета в Калевале подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 г. пользователи компании скачали почти 100 ТБ данных — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 4000 жителей в поселке ежедневно читал по 30 книг в электронном формате.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.