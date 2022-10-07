CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет
|

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калевале

«Мегафон» модернизировал объекты связи в одной из старинных рунопевческих деревень Карелии – Калевала. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась на 25%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Апгрейд технической инфраструктуры обеспечил жителей поселка высокими скоростями передачи данных. Теперь абонентам компании доступны преимущества не только быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE (Voice over LTE). Технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. Улучшения коснулись как центральных улиц поселка, так и локаций на окраине. «Постоянный анализ сети позволяет выявлять наиболее загруженные участки и проводить улучшения в этих точках. Особое внимание мы уделяем развитию инфраструктуры в населенных пунктах, удаленных от крупных городов, чтобы абоненты в сельской местности могли пользоваться качественными услугами связи наравне с городскими жителями. Сегодня мобильный интернетточка контакта, помощник в работе и учебе, источник развлечений. Наша задача – покрыть стандартом 4G максимальные территории в регионе, чтобы клиенты компании могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами из любой, даже самой дальней, точки республики», - отметил Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелии.

Спрос на высокие скорости интернета в Калевале подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 г. пользователи компании скачали почти 100 ТБ данных — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 4000 жителей в поселке ежедневно читал по 30 книг в электронном формате.

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

Россиян отлучили от европейских криптокошельков

Chrome стал самым «дырявым» браузером. Internet Explorer за ним не угнаться

В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком

«Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса»

«Авито» будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Показать еще

Наука

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября