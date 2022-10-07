«Сбермаркет» запустил доставку из Vprok.ru

Онлайн-сервис «Сбермаркет» запустил доставку из онлайн-гипермаркета Vprok.ru (входит в X5 Group). На старте сотрудничества услуга будет доступна жителям Москвы, а позже доставка запустится и в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Пользователи могут сделать заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермаркета» и выбрать удобный интервал доставки. Покупателям доступны более 60 тыс. позиций онлайн-гипермаркета: собственные торговые марки, продукты питания, товары для детей, косметика, средства гигиены, бытовая химия, продукция для дома и другие. Доставка будет осуществляться с оборудованных складов (дарксторов) Vprok.ru, собирать заказы будут сотрудники Vprok.

Партнерство позволит Vprok.ru повысить доступность плановой доставки для клиентов и нарастить объемы онлайн-бизнеса, а «Сбермаркету» — увеличить возможности выбора из любимых магазинов и предложить клиентам больше товаров по выгодным ценам.

«Запуск доставки из Vprok.ru — это еще один шаг в развитии плановой доставки, на которую приходится более 70% заказов в нашем сервисе. В широком ассортименте онлайн-гипермаркета — самые актуальные товары по выгодным ценам, в том числе и CTM-позиции, они пользуются большим спросом у клиентов “Сбермаркета”. Теперь наши клиенты смогут найти в приложении еще больше любимых товаров по выгодным ценам», — сказал Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете».

«Мы продолжаем развитие партнерства с крупнейшими агрегаторами рынка, чтобы предлагать нашим клиентам все цифровые возможности для удобных и быстрых покупок. Теперь заказать товары впрок по выгодным ценам и с широким выбором ассортимента можно не только в приложении и на сайте Vprok.ru, но и в каналах нашего партнера. Любой покупатель может абсолютно бесшовно заказывать и экспресс-доставку из магазинов группы Х5, и плановую крупную доставку из дарксторов Vprok.ru в той цифровой системе, где он привык это делать», — отметила Лариса Романовская, управляющий директор Х5 Digital.

X5 Group объявила о начале сотрудничества со «Сбермаркетом» в августе 2022 г. Плановая доставка — важное направление бизнеса для «Сбермаркета». Экспресс-доставка из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» через «Сбермаркет» доступна в 65 городах России, на данный момент к ней подключено уже около 2700 торговых точек.

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X5 Retail Group N.V – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post и «Много Лосося».

На 30 июня 2022 г. под управлением компании находилось 19779 магазинов. Сеть включает в себя 18558 магазинов «Пятерочка», 986 супермаркетов «Перекресток», и 153 жестких дискаунтера «Чижик». Под управлением компании находится 48 распределительных центров и 4347 собственных грузовых автомобилей на территории России.

«Сбермаркет» (ООО «Инстамарт сервис») обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».