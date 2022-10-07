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Wildberries откроет новый логистический центр в Московской области

Новый крупный логообъект Wildberries заработает в Домодедово. Здесь будет осуществляться приемка поставок типа «монопаллеты» от предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Открытие складского комплекса в Московской области снизит нагрузку на логистическую инфраструктуру в высокий сезон и ускорит доставку заказов до покупателей. Кроме того, здесь будет создано свыше 2000 новых рабочих мест для жителей региона и близлежащих населенных пунктов.

Новый центр Wildberries в Московской области площадью в 45 тыс. кв.м. откроется по адресу: г. Домодедово, Объездное шоссе, с03. Режим работы: круглосуточно и без выходных.

Wildberries усиливает логистическую инфраструктуру как самостоятельно, так и в сотрудничестве с региональным бизнесом: за 2022 г. компания открыла свыше 30 логоцентров по всей стране. Новые объекты заработали в 19 регионах: Ивановской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской, Ульяновской, Томской, Тульской, Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, Московском регионе, а также в Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае, Татарстане и Чувашии.

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