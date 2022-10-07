CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» запустил «Центр конверсий»

В интерфейсе «Яндекс директа» стал доступен новый инструмент — «Центр конверсий». С его помощью можно загружать данные о финальных конверсиях, например, о заказах через оператора или совершенных выкупах товара в офлайне напрямую в «Директ» в режиме одного окна. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Передача конверсий в «Директ» повышает эффективность рекламного размещения: появилась возможность учета данных для точечных таргетингов и корректировки цены конверсий, использованию целей в стратегиях оптимизации конверсий и доли рекламных расходов, чтобы платить только за результат. Данные также помогают оптимизировать работу конверсионной стратегии: алгоритмы «Директа» получают больше информации о пользователях, совершающих конверсии вне сайта.

В «Центр конверсий» можно загрузить следующие данные: о звонках по телефону, указанному на сайте, или оформлению заказа через оператора, просмотру товара на сайте и его покупке офлайн, а также о заказах на сайте с оплатой или частичным выкупом офлайн.

Инструмент также будет полезен тем, кто управляет несколькими целями на одном аккаунте и следит за передачей их ценности вручную — с помощью «Центра конверсии» можно настроить автоматическую установку ценности. Кроме того, теперь рекламодателям удобнее отслеживать статистику по всем конверсиям, включая уже настроенные в «Метрике». Все данные из «Метрики» по конверсиям можно выгрузить в «Директ» через новое меню.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

Россиян отлучили от европейских криптокошельков

Chrome стал самым «дырявым» браузером. Internet Explorer за ним не угнаться

В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком

«Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса»

«Авито» будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Показать еще

Наука

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября