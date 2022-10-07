«Яндекс» запустил «Центр конверсий»

В интерфейсе «Яндекс директа» стал доступен новый инструмент — «Центр конверсий». С его помощью можно загружать данные о финальных конверсиях, например, о заказах через оператора или совершенных выкупах товара в офлайне напрямую в «Директ» в режиме одного окна. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Передача конверсий в «Директ» повышает эффективность рекламного размещения: появилась возможность учета данных для точечных таргетингов и корректировки цены конверсий, использованию целей в стратегиях оптимизации конверсий и доли рекламных расходов, чтобы платить только за результат. Данные также помогают оптимизировать работу конверсионной стратегии: алгоритмы «Директа» получают больше информации о пользователях, совершающих конверсии вне сайта.

В «Центр конверсий» можно загрузить следующие данные: о звонках по телефону, указанному на сайте, или оформлению заказа через оператора, просмотру товара на сайте и его покупке офлайн, а также о заказах на сайте с оплатой или частичным выкупом офлайн.

Инструмент также будет полезен тем, кто управляет несколькими целями на одном аккаунте и следит за передачей их ценности вручную — с помощью «Центра конверсии» можно настроить автоматическую установку ценности. Кроме того, теперь рекламодателям удобнее отслеживать статистику по всем конверсиям, включая уже настроенные в «Метрике». Все данные из «Метрики» по конверсиям можно выгрузить в «Директ» через новое меню.