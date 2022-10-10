«Вконтакте» 16 лет Соцсеть создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта

В честь 16-летия «Вконтакте» пользователи получат еще один способ подчеркнуть в цифровом мире свою индивидуальность. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Вконтакте» представила возможность установить в личный профиль уникальную обложку. Ее поможет сгенерировать искусственный интеллект персонально для каждого отдельного пользователя — на основе анализа интересов и увлечений из общедоступной информации страницы, публикаций, фотографий и подписок на сообщества. Также обложку можно установить самостоятельно — например, добавить любимую фотографию.

Чтобы создать обложку при помощи нейросети, не требуется усилий от пользователя: достаточно зайти в сервис «Обложка от “Вконтакте”» и нажать кнопку для генерации изображения. Когда персональная уникальная обложка будет готова, пользователь получит уведомление. Останется только выбрать один из четырех вариантов, сгенерированных в разных стилях, и нажать кнопку «Установить обложку». Изображение автоматически будет добавлено в профиль пользователя с тематическим хештегом #Вконтакте16 — результатом можно будет поделиться в публикации или через личные сообщения.

Марина Краснова, CEO «Вконтакте»: «К 16-летию “Вконтакте” мы с командой представили еще один способ самовыражения для пользователей — возможность установить обложку в профиле. Вместе с цифровыми аватарами vmoji и новым способом персонализации личных страниц каждый человек сможет еще ярче проявить свою индивидуальность. Наша команда безгранично увлечена тем, чтобы у пользователей появлялось еще больше удобных инструментов, которые позволяют демонстрировать друзьям и подписчикам свои интересы, увлечения, индивидуальность, привлекать внимание к творчеству, сервисам и услугам».

Возможность добавить в профиль уникальную обложку постепенно появится у пользователей веб-версии «Вконтакте» и актуальных версий мобильного приложения. Представленная функция стала еще одним элементом одного из самых масштабных за всю историю «Вконтакте» обновлений, анонсированного в этом году: среди нововведений — принципиально новый дизайн ленты, личного профиля и сообществ, который вскоре станет доступен пользователям.

Кроме того, в честь своего 16-летия «Вконтакте» запустила масштабную благотворительную кампанию «Добрыйдень рождения». Пользователи могут принять участие в активностях и объединиться для помощи подопечным фонда «Лучшие друзья», чтобы поддержать программы инклюзии.