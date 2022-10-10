Wildberries предложил новые условия по модели «маркетплейс»

Благодаря новому функционалу предприниматели, продающие на Wildberries продукцию с собственных складов, получили возможность создавать сразу несколько поставок товаров, что позволит им нарастить собственный товарооборот на площадке и, как следствие, повысить свои продажи. Кроме того, при управлении поставками через дистанционный портал для продавцов появилась возможность переносить товары между разными поставками и отслеживать статус исполнения каждой из них, что позволит сократить время сборки заказов, ускорит их доставку и улучшит сервис для покупателей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новый функционал уже стал доступен в тестовом режиме для более чем 25 тыс. предпринимателей, а в ближайшее время он заработает для всех продавцов.

С 10 октября 2022 г. Wildberries также снизил стоимость логистики по модели до 1,5 раз. В соответствии с новыми тарифами, базовая стоимость логистики для товаров объемом до 5 литров составит 55 руб. за единицу товара, а при превышении базового объема доплата за один дополнительный литр составит 5,5 руб. Снижение тарифов позволит сократить затраты предпринимателей на транспортировку товаров и перенаправить средства в развитие продукта для покупателей.

Модель продаж «маркетплейс» в Wildberries работает с ноября 2020 г. В режиме реального времени продавцы получают информацию о заказах покупателей, после чего осуществляют транспортировку товаров в распределительный центр. При продаже с собственных складов предпринимателям доступна самая низкая торговая комиссия на площадке – от 3% в зависимости от категории товаров.

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Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб., а в первом полугодии 2022 г. составил 628,7 млрд руб. (+94%). Ежедневно на Wildberries оформляется 4,5 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера – свыше 130 млн пользователей (MAU).