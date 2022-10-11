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Минцифры опровергло факт утечки данных пользователей «Госуслуг»

Минцифры России опровергло информацию об утечке данных с «Госуслуг», сообщили CNews представители министерства. Ранее в сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей «Госуслуг», содержащий 5 тыс. записей. Специалисты Минцифры проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях «Госуслуг». Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена.

По данным службы безопасности, эта база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через «Госуслуги». Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей.

В министерстве напоминают, что любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. Личную информацию (логины, пароли, пин-коды и т.д.) никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы «официальные» письма, нужно тщательно проверять.

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