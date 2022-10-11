CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость Техника
|

Региональному порталу госуслуг исполняется 10 лет

Портал госуслуг Московской области был запущен 11 октября 2012 г. За 10 лет работы на нем появилось 257 цифровых услуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша жизнь стремительно меняется и ускоряется, и уже не каждый готов тратить время в очередях и походах по инстанциям. Получение услуг онлайн – это быстро и просто. Сегодня региональным порталом пользуются уже более 8,5 млн человек, а каждую неделю мы фиксируем около 20 тысяч новых регистраций», – отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Услугами на региональном портале могут воспользоваться физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. С начала 2022 г. через региональный портал подано более 4,7 млн обращений.

«С января мы перевели в электронный вид уже более 30 услуг, также постоянно оптимизируем услуги, чтобы ими было удобно пользоваться. В 2022 г. самыми популярными стали такие услуги, как запись в кружки и секции, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, выдача выписки из домовой книги, запись в школы, назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Чтобы стать пользователем портала госуслуг Подмосковья, необходимо иметь учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Ее можно получить на федеральном портале госуслуг. Подтвердить учетную запись ЕСИА можно онлайн через веб-версии или мобильные приложения банков. Это откроет полный доступ к электронным услугам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства

Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

Россиян отлучили от европейских криптокошельков

Chrome стал самым «дырявым» браузером. Internet Explorer за ним не угнаться

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж

Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября