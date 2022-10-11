«Сбермаркет» запустил самовывоз лекарств из «Магнит аптека»

Онлайн-сервис доставки «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза безрецептурных и рецептурных лекарств из 625 точек «Магнит аптека» в 81 городе России. По ссылке — полный список городов, в которых доступен самовывоз. Пользователи могут забронировать товары и забрать их в любой удобной точке сети. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оформить заказ легко, на главной странице мобильного приложения «Сбермаркета» сеть «Магнит аптека» уже добавлена в фильтр «самовывоз». Нужно определиться с товарами и положить их в корзину, а затем выбрать ближайшую аптеку, в которой можно получить заказ.

Запуск услуги самовывоза из «Магнит аптека» на «Сбермаркете» упростит покупку необходимых лекарств и других товаров – теперь достаточно сделать несколько кликов и прийти за заказом.

Татьяна Кончагина, директор вертикали «Здоровье» в компании «Сбермаркет»: «Мы продолжаем активное развитие направления “Аптеки”. С начала года к нам присоединилось более 2165 аптек-партнеров, среди которых сеть “Магнит аптека” — сеть с большой географией покрытия и удобно расположенными аптеками.

Популярность нашего сервиса по доставке и самовывозу из аптек растет. Так, рост заказов в III квартале относительно предыдущего составит 60%. Этому способствуют выгодные предложения от “Сбермаркета” — “Дешевле, чем в магазине”, промокоды, тематические подборки в каталоге, адаптация поиска под потребности покупателей аптек».

На данный момент клиентам «Сбермаркета» доступен самовывоз рецептурных препаратов и доставка безрецептурных лекарств из более чем 2470 аптек. В наличии – более 20 тыс. наименований товаров. Самые популярные безрецептурные препараты по итогам I полугодия 2022 г. (по данным продаж «Сбермаркета»): «Мирамистин», «Терафлю», «Ингавирин», «Лизобакт», «Парацетамол», «Арбидол» и «Риностоп».

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».