Wildberries открыл новые логистические центры в Московском регионе

В октябре 2022 г. складские комплексы Wildberries заработали сразу в Пушкино и Солнцевском районе Москвы.

Площадь нового центра Wildberries в Пушкино составляет 20 тыс. кв. м, в Москве – 1300 кв. м. Режим работы новых объектов: круглосуточно и без выходных. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новые центры предназначены для того, чтобы усилить логистику компании в Московском регионе и снизить нагрузку на основные распределительные центры компании. Их запуск также позволит создать около 2500 рабочих мест и ускорит доставку заказов до покупателей.

Здесь будут приниматься поставки от предпринимателей для дальнейшей отправки товаров в крупные распределительные центры компании. Открытие дополнительных пунктов приемки позволит местному бизнесу расширить ассортимент продукции локального производства на площадке, увеличить товарооборот и, как следствие, нарастить свои доходы в интернет-сегменте.