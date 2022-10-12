CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Логистика Техника
|

Wildberries открыл новые логистические центры в Московском регионе

В октябре 2022 г. складские комплексы Wildberries заработали сразу в Пушкино и Солнцевском районе Москвы.

Площадь нового центра Wildberries в Пушкино составляет 20 тыс. кв. м, в Москве – 1300 кв. м. Режим работы новых объектов: круглосуточно и без выходных. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новые центры предназначены для того, чтобы усилить логистику компании в Московском регионе и снизить нагрузку на основные распределительные центры компании. Их запуск также позволит создать около 2500 рабочих мест и ускорит доставку заказов до покупателей.

Здесь будут приниматься поставки от предпринимателей для дальнейшей отправки товаров в крупные распределительные центры компании. Открытие дополнительных пунктов приемки позволит местному бизнесу расширить ассортимент продукции локального производства на площадке, увеличить товарооборот и, как следствие, нарастить свои доходы в интернет-сегменте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper

Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства

В России рухнули цены на DDoS-атаки, взлом и вредоносное ПО. По отдельным позициям падение в 27 раз

Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября