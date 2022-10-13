Количество датчиков интернета вещей в Московском регионе за год удвоилось

МТС, компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала двукратное увеличение количества устройств в сети NB-IoT в Москве и Московской области за 2022 г. Об этом СNews сообщили представители МТС. Высокие темпы роста связаны с ростом числа проектов по сокращению издержек на производстве и регуляторными требованиями по установке цифровых передающих устройств в ряде отраслей.

С сентября 2021 г. по август 2022 г. количество устройств, зарегистрированных в NB-IoT сети МТС в Московском регионе, увеличилось в два раза. Общее количество пользователей IoT-решений выросло на треть. Решения масштабировали как текущие, так и новые клиенты. Больше всего спрос вырос со стороны промышленности (+90% новых датчиков в сети) и предприятий энергетики и ЖКХ, включая производителей датчиков (+50%).

Наиболее распространенными сценариями применения IoT в энергетике и ЖКХ являлся удаленный мониторинг объектов и интеллектуальный учет потребления ресурсов: воды, газа и электричества. Спрос на такие решения в значительной мере обеспечивает государство, которое на законодательном уровне стимулирует внедрение удаленного мониторинга учета энергоресурсов для повышения эффективности сбора и учета показаний и прозрачности расчетов.

Рост инвестиций в интернет вещей промышленных предприятий обусловлен необходимостью сократить затраты и потери из-за несоблюдения температурного, шумового или любого другого режима при производстве. Индустриальные компании использовали IoT-решения для мониторинга и передачи данных от контроллеров и датчиков разной сложности: от простых для измерения температуры и влажности, до более сложных – для определения положения объекта в пространстве.

Лидерами в отраслевой структуре пользователей в сети интернета вещей МТС остаются, как и в сентябре 2021 г., предприятия энергетики и ЖКХ (50% от всех клиентов), транспорта и логистики (18%). Доля производственных предприятий, несмотря на высокий темп прироста, составила 10%.

С 2020 г. сеть интернета вещей компании, на которой установлены около 10 тысяч базовых станций, обеспечивает стопроцентное покрытие в Москве и населенных пунктах Московской области, а с учетом лесов, полей и водоемов – 83%. Это позволяет обслуживать любое количество IoT-устройств по всему региону, в том числе, в труднодоступных местах.

«Российские компании все активнее инвестируют в технологии интернета вещей, которые помогают снизить издержки и повысить эффективность бизнеса. Кроме того, благодаря автоматизированному взаимодействию устройств на предприятиях формируется иммунитет к переменам и непрогнозируемым кризисам, – отмечает руководитель центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич. – Рост рынка стимулирует развитие технологии eSIM для М2М-устройств, повышение доступности IoT-решений за счет снижения стоимости компонентов и расширения зоны покрытия специализированных сетей, утверждения национальных стандартов интернета вещей и повышения спроса на облачные платформы. В связи с этим запрос на IoT-решения продолжит расти, и МТС готова и в дальнейшем выступать партнером разработчиков и потребителей сервисов этой технологии».

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МТС внедрила ряд решений для применения интернета вещей: eSIM для М2М-устройств, платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ, набор для разработки энергоэффективных устройств Development Kit, систему непрерывного мониторинга климатического режима «Цельсиум», контроль и управление доступом на основе умного навесного замка, проверку соответствия IoT-устройств требованиям законодательства. Компания предоставляет клиентам из сегментов недвижимости, ЖКХ, промышленности, транспорта, ритейла, HoReCa и умного города, комплексные ИТ-решения на основе системной интеграции, интернета вещей, Big Data и облачных сервисов.