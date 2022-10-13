Покупки ноутбуков на «Авито» в 2021 г. выросли на 22% по сравнению с 2021 годом

Покупать ноутбуки на «Авито» с января по сентябрь 2022 г. стали чаще на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Выросли покупки как б/у устройств, так и новых ноутбуков. В III квартале 2022 г. по сравнению со II кварталом 2022 г. технику покупали чаще на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Топ-10 самых популярных брендов возглавили Asus, Apple и Lenovo – на них пришлось 48% от всех покупок ноутбуков на платформе. Доля покупок в количественном выражении по брендам: Asus – 18%, Apple – 16%, Lenovo – 14%, Acer – 13%, HP – 12%.

Продажи ноутбуков марки Apple выросли на 43%, Lenovo – на 26%, ASUS – на 19%.

Средняя стоимость ноутбука на «Авито» в 2022 г составила 24 640 руб. Это на 90% ниже средней цены устройства на первичном рынке, которая во II квартале 2022 г. составила 47 тыс. руб.

Стоимость ноутбука в I квартале 2022 г. на «Авито» составила 25 505 руб., во II квартале 2022 г. – 23 619 руб., в III квартале 2022 г. – 24 551 руб.

«Электроника — одна из самых востребованных категорий товаров на “Авито”, и ноутбуки пользуются большим спросом. На данный момент на платформе размещено более 276 тыс. объявлений с ноутбуками, многие из которых — новые устройства. Покупки устройств в этом году выросли на 22% по сравнению с 2021 г., а за квартал (III квартал этого года ко II) — на 20%. Пользователей привлекает возможность купить ноутбук для работы или учебы на 80-90% дешевле, чем на первичном рынке», – сказал Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито».

На первом месте по количеству продаж находятся ноутбуки бренда Asus с долей 18% от всех купленных на «Авито» устройств. По сравнению с прошлым годом число покупок таких ноутбуков выросло на 19%, а в III квартале по сравнению с предыдущим устройства приобретали на 21% чаще. Средний чек сделки составил 20 930 руб.

Второе место рейтинга самых популярных брендов занял Apple с долей продаж 16% от всех сделок по покупке устройств на платформе. В этом году «яблочные» ноутбуки приобретали на 43% чаще, чем в 2021 г., а в III квартале 2022 г. по сравнению со II кварталом 2022 г. технику бренда покупали на 38% больше. Приобрести устройство на «Авито» в России можно было в среднем за 49 030 руб.

На третьем месте оказался бренд Lenovo – на продажи данной марки пришлось 14% от всех сделок по покупке ноутбуков на «Авито». Продажи устройств за год выросли на 26%, а за квартал – на 25%. Средний чек покупки на платформе составил 21 600 руб.

Бренд Acer занял четвертое место по популярности с долей продаж 13% от числа всех проданных устройств, а замыкает пятерку лидеров ноутбуки HP – на долю данной марки пришлось 12% от общего количества продаж. Также в рейтинг вошли бренды Samsung, Dell, MSI, Sony и Toshiba, однако по доле рынка они значительно отстают от упомянутых выше марок.

В 2022 г. средний чек продажи ноутбука на «Авито» в России составил 24 640 руб. Наибольший средний чек сделки (32 890 руб.) был зафиксирован в Москве, следом идут Владивосток и Казань, где средний чек покупки устройства составил 31 560 руб. и 27 770 руб. соответственно. В Тольятти и Волгограде пользователи платформы покупали наиболее бюджетные ноутбуки – в среднем за 17 000 руб.

Самый большой рост продаж по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в Ярославле, где жители города приобретали ноутбуки на 41% чаще, чем в 2021 г. Во Владивостоке число проданных устройств выросло на 39%, а в Новосибирске – на 36%. Продажи ноутбуков в Москве и Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом выросли на 34% и 29% соответственно.

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