В Московской области получить земельный участок для строительства дороги можно онлайн

На региональном портале появилась новая услуга. Чтобы получить землю для строительства или реконструкции дороги в Подмосковье, достаточно заполнить онлайн-заявление. Срок предоставления услуги сократился до 10 рабочих дней. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня цифровые сервисы помогают жителям и бизнесу нашего региона получить услуги в один клик. Теперь оформить договор аренды земли для строительства дорог можно в два раза быстрее на регпортале. Когда документ поступит в личный кабинет, его можно подписать электронно-цифровой подписью», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если земельный участок, на котором планируются работы, принадлежит Московской области, то необходимо заключить договор аренды. После подписания документа можно начинать строительство или реконструкцию региональной дороги.

«Получить услугу могут застройщики, которые заключили договор с органами власти на развитие дорожной инфраструктуры региона», – отметила Надежда Куртяник.

Ранее обращаться за получением земли в аренду надо было лично в МФЦ. После перевода услуги в «цифру» оформить заявление можно онлайн. Договор аренды поступит в личный кабинет заявителя на портале. Чтобы подписать документ, не надо ехать в ведомство, подписать его можно в личном кабинете электронной цифровой подписью.

Услуга «Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры МО» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения».