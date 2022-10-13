CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Московской области получить земельный участок для строительства дороги можно онлайн

На региональном портале появилась новая услуга. Чтобы получить землю для строительства или реконструкции дороги в Подмосковье, достаточно заполнить онлайн-заявление. Срок предоставления услуги сократился до 10 рабочих дней. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня цифровые сервисы помогают жителям и бизнесу нашего региона получить услуги в один клик. Теперь оформить договор аренды земли для строительства дорог можно в два раза быстрее на регпортале. Когда документ поступит в личный кабинет, его можно подписать электронно-цифровой подписью», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если земельный участок, на котором планируются работы, принадлежит Московской области, то необходимо заключить договор аренды. После подписания документа можно начинать строительство или реконструкцию региональной дороги.

«Получить услугу могут застройщики, которые заключили договор с органами власти на развитие дорожной инфраструктуры региона», – отметила Надежда Куртяник.

Ранее обращаться за получением земли в аренду надо было лично в МФЦ. После перевода услуги в «цифру» оформить заявление можно онлайн. Договор аренды поступит в личный кабинет заявителя на портале. Чтобы подписать документ, не надо ехать в ведомство, подписать его можно в личном кабинете электронной цифровой подписью.

Услуга «Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры МО» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

5 причин популярности Low-code инструментов сформулировали аналитики Market.CNews

Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper

Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства

В России рухнули цены на DDoS-атаки, взлом и вредоносное ПО. По отдельным позициям падение в 27 раз

Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября