В пунктах СДЭК по всей стране появились ориентировки на пропавших людей

Международный логистический оператор СДЭК и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» продолжают сотрудничество по поиску пропавших людей. Об этом СNews сообщили представители СДЭК

Ежедневно пункты выдачи заказов СДЭК посещают более 250 тыс. человек по всей России. В ходе ожидания или оформления своей посылки клиенты СДЭК просматривают информацию на электронных экранах, установленных в пунктах выдачи заказов в рамках проекта CDEK Media.

Помимо рекламной информации на электронных экранах размещаются ориентировки на пропавших людей. Электронными экранами CDEK Media оснащены уже более 3169 пунктов выдачи заказов. К концу года – эта цифра достигнет 3480 экранов. Учитывая, что каждый посетитель увидит информацию о пропавших несколько раз за время посещения, шансы на благополучный исход поиска потенциально увеличиваются.

«Мы с большим уважением относимся к той работе, которую ежедневно выполняют представители "ЛизаАлерт". Поэтому мы предложили свою посильную помощь – размещение ориентировок на пропавших людей на экранах CDEK Media. Надеюсь, что наш вклад принесет положительный результат. Мы призываем клиентов СДЭК обращать внимание на эти ролики и не оставаться равнодушными. Чем больше людей будут знать о пропавших, тем выше шансы их найти», — рассказал руководитель проекта CDEK Media Игорь Рязанов.

Новый проект стал продолжением сотрудничества СДЭК и регионального подразделения «ЛизаАлерт» в Новосибирской области, начавшегося в сентябре 2021 г., когда курьеры новосибирского филиала СДЭК стали участниками добровольческого движения. Ежедневно в начале рабочей смены они получают актуальную информацию о пропавших в различных районах города. Для более эффективного поиска они синхронизируют результаты в общем чате в мессенджере.

«В поиске пропавших помочь может каждый! Это не просто слова. Мы благодарны каждому, кто готов присоединиться к поисковым мероприятиям, а особенно, если такая помощь систематическая. С помощью электронных экранов СДЭК по всей России тысячи глаз могут увидеть тех людей, которых ищет отряд «ЛизаАлерт», и сообщить нам важную информацию. Ориентировка – один из самых эффективных инструментов поиска, ведь до 40% потерявшихся людей находят с помощью свидетельств, полученных благодаря распространению ориентировок на пропавших в соцсетях, на улицах и на дисплеях», – сказала Анна Агулина, руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт».

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Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 г. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 тыс. человек и представлен в 64 регионах России.. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие.

СДЭК – логистический оператор экспресс-доставки в России: 22 года на рынке, 25 000+ сотрудников, 24 страны присутствия, 300 000+ посылок в день, 3 800+ пунктов выдачи, 1600+ постаматов, 8 000+ курьеров и 1 500 000+ активных клиентов.