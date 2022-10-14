CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

CDEK.Shopping запустил доставку Zara и Uniqlo

Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping запустила доставку одежды испанского бренда Zara и японского Uniqlo.

На сайте представлена женская и мужская одежда этих брендов. Пока на витрине размещено более 2000 товарных наименований Zara и более 1500 — Uniqlo. Shopping доставляет Zara из Испании, Uniqlo — из Польши. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Кроме Zara и Uniqlo на сайте представлена одежда брендов Tommy Hilfiger, Esprit, Calvin Klein, Armani Exchange, Levi's, Nike, Adidas. На платформе также можно заказать около 1500 товарных наименований спортивной обуви Nike, Adidas, New Balance, Asics и др.

CDEK.Shopping принимает к оплате российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».

По состоянию на 14 октября 2022 г. на платформе доступна к заказу продукция брендов Apple, Samsung, Asus, Sony, Dyson, Lego, Miele и др. На данный момент почти две трети оборота CDEK.Shopping составляет электроника, а одежда и обувь — всего 10%. Доля товаров сегмента «фэшн» в обороте платформы будет расти по мере расширения ассортимента.

«Брендовая одежда и обувь среднего ценового сегмента — самые востребованные категории в доставке из-за рубежа. Мы откроем россиянам доступ к новым коллекциям популярных брендов по привлекательным ценам», — сказал управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.

CDEK.Shopping доставляет товары фэшн-сегмента из Испании, Италии, Польши и других стран. Средний срок доставки товаров из Европы — 30 дней. Компания рассчитывает оптимизировать логистические маршруты и сократить сроки доставки до 14 дней.

***

CDEK.Shopping — это платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 г. CDEK.Shopping помогает заказать товары из-за рубежа по принципу «все включено»: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя. Доставка включена в стоимость товара, указанную на сайте. Заказ на платформе CDEK.Shopping можно оплатить российской банковской картой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа

Илон Маск отказался бесплатно поставлять Украине спутниковый интернет

Пользователи во всем мире устали от порталов госуслуг. Они слишком сложны в освоении и запутаны в использовании

Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

5 причин популярности Low-code инструментов сформулировали аналитики Market.CNews

Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября