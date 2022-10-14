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СибГМУ запустил бесплатную образовательную платформу «Медкласс» для школьников со всей России

Школьники 8-11 классов могут присоединиться к образовательному онлайн-проекту СибГМУ «Медкласс», созданному в рамках программы развития «Приоритет 2030». На платформе будущие абитуриенты смогут бесплатно обучаться как самостоятельно, так и вместе с классом. Проект рассчитан на школьников, интересующихся медициной и направлениями, связанными со здравоохранением. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Для школьников доступны на выбор пять треков, охватывающих разные направления: «Врач», «ИТ-технологии», «Лекарства», «Лаборатория», «Лидерство». На платформе доступно специальное тестирование, которое поможет определиться. Для каждого из треков составлен комплекс курсов, разработанных ведущими преподавателями, учеными и врачами СибГМУ. Сложные научные и медицинские темы изложены просто и доступно.

На платформе школьники могут сформировать индивидуальную траекторию обучения в зависимости от целей и нагрузки, а также контролировать прогресс. Лучшие 20 учеников получат возможность погрузиться в жизнь СибГМУ на неделю. Для закрепления знаний предусмотрены домашние задания с возможностью автоматической проверки. Контент платформы будет на постоянной основе обновляться и дополняться.

В проекте СибГМУ могут участвовать школьники (индивидуально) или образовательные организации. Функционал личного кабинета адаптирован под разные категории пользователей — для школы или ученика.

«Новая платформа, разработанная одним из ведущих медицинских университетов страны, познакомит школьников с многообразием мира медицины и поможет еще до поступления в университет определиться со специальностью. Это первый в стране предуниверсарий, обеспечивающий школьникам из регионов России возможность бесплатно получить качественное и доступное образование. Благодаря платформе руководство школы сможет проводить углубленную профориентацию, контролировать и повышать успеваемость школьников, а обучающиеся — совершенствовать знания, готовиться к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний, участвовать в онлайн-мероприятиях университета, получать дополнительные баллы, которые пригодятся при поступлении», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.

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Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 г. Является участником программы «Приоритет 2030».

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