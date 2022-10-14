В Delivery Club появилась «Яндекс лавка»

В Delivery Club появилась возможность заказывать продукты, готовую еду и горячие напитки из «Яндекс лавки». Экспресс-доставка за 15 минут с ближайшего склада сервиса уже доступна в некоторых районах Москвы. В дальнейшем к Delivery Club подключат все точки «Лавки» в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. Об этом CNews сообщили представители Delivery Club.

Партнерство позволит «Яндекс лавке» выйти на новую аудиторию — сейчас количество активных пользователей Delivery Club насчитывает более 5,6 млн человек. А для клиентов Delivery Club запуск расширит выбор товаров, которые можно заказать с доставкой за 15 минут. Они также смогут пользоваться любимыми сервисами в одном приложении.

В ассортименте «Лавки» 3000 товаров: от свежих продуктов, готовой еды и горячего кофе до уникальных товаров под собственным брендом. Собирать и доставлять заказы, оформленные в Delivery Club, будет «Яндекс лавка». Заказ можно сделать на любую сумму, при этом «Лавка» работает круглосуточно. В районах, где у сервиса есть собственные кухни, можно заказать горячую еду.

Сейчас к Delivery Club подключено более 50 федеральных и региональных ритейлеров, в том числе аптек, цветочных лавок и зоомагазинов. Благодаря развитию операционных технологий среднее время доставки продуктов курьерами-партнерами сервиса составляет менее 30 минут. Каждый третий заказ в Delivery Club приходится на магазины.

«Мы видим, что экспресс-доставка набирает все большую популярность, частотность заказов растет. Подключение “Яндекс лавки” к витрине Delivery Club позволит закрыть разные потребности наших пользователей — клиенты приложения могут в одном месте сделать как крупную закупку продуктов на неделю, так и заказывать что-то по необходимости и получать продукты за 15 минут», — сказали представители Delivery Club.

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Delivery Club — сервис доставки готовой еды и продуктов в России. В начале 2022 г. Delivery Club преодолел планку в 10 млн заказов в месяц. К сервису подключено свыше 53 тыс. ресторанов, магазинов и аптек в более 300 городах страны. Помимо доставки готовой еды из ресторанов компания развивает доставку лекарств, зоо- и товаров повседневного спроса, а также направление безналичных чаевых для залов ресторанов. С сентября 2022 г. сервис входит в экосистему «Яндекса».