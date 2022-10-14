«Вконтакте» оградит от нежелательного внимания — соцсеть запустила новый режим «Личное пространство»

«Вконтакте» представила для пользователей возможность включить режим «Личное пространство» — специальный набор настроек, который позволяет на время ограничить круг общения, оперативно оградить себя от нежелательных собеседников и отдохнуть от лишнего внимания. Об этом CNews сообщили представители VK.

Функция призвана помогать в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды. Режим «Личное пространство» можно включить и отключить самостоятельнов настройках приватности — одной кнопкой. Спустя семь дней после активации режим автоматически отключается, при необходимости в нужный для себя момент его можно включить снова.

При включении режима «Личное пространство» настройки приватности страницы изменятся на неделю: писать пользователю смогут только друзья, а отправлять заявки в друзья — только друзья друзей. Одновременно профиль пользователя станет закрытым, а добавлять его в чаты и отмечать на фотографиях получится только у друзей.

Такие временные меры будут особенно актуальны для тех, кто столкнулся с нежелательным вниманием. Пользователям, которые оставляли в своих профилях жалобы на оскорбительные материалы от недоброжелателей, попробовать новую функцию автоматически предложат алгоритмы.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» «Вконтакте»: «Безопасность и комфорт пользователей — наши главные приоритеты. Именно поэтому “Вконтакте” существует более двух десятков настроек приватности. Можно выбрать их по своему усмотрению — запретить всем незнакомым людям писать сообщения, закрыть все комментарии на своей странице или скрыть игры, в которые играешь. Однако мы знаем, что не все могут столь тщательно настраивать свой профиль. Здесь и приходит на помощь новый режим “Личное пространство” — он позволяет включить все нужные настройки одной кнопкой. Если вас беспокоят навязчивые поклонники, если малознакомые люди оставляют вам грубые комментарии, если вы просто устали от общения — включите режим “Личное пространство”, это поможет на время освободиться от нежелательного внимания».

Кроме того, пользователи с режимом «Личное пространство» смогут встретить в ленте новостей специальные тематические материалы и рекомендации для улучшения ментального здоровья. Партнеры проекта — среди которых журнал «Кинжал», благотворительный фонд «Шалаш» и онлайн-сервис психологической помощи YouTalk — расскажут, как справиться с тревогой, неуверенностью и стрессом.

В начале июля 2022 г. «Вконтакте» начала предупреждать пользователей о подозрительных собеседниках в мессенджере. В новом групповом чате или беседе с незнакомым человеком теперь появляется уведомление о потенциальной опасности, если алгоритмы зафиксировали подозрительную активность. Благодаря своевременным уведомлениям о возможной угрозе, мошенникам сложнее обманным путем заполучить чужие деньги, пароли и другие личные данные.