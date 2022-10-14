«ЮMoney» добавили еще один способ входа — через VK ID

У пользователей «ЮMoney» появилась возможность войти в сервис через сайт с помощью аккаунта VK ID. Это так же безопасно, как вход по логину и паролю, но удобнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Чтобы попасть в «ЮMoney» новым способом, нужно привязать VK ID к своему кошельку. Этот процесс быстрый и интуитивно понятный.

«VK ID позволяет войти в профиль “ЮMoney” в пару кликов. Пользователю не обязательно вводить пароль от “ЮMoney”, поэтому требуется примерно в пять раз меньше времени, чем на вход по номеру телефона», — сказал менеджер по продуктам «ЮMoney» Сергей Максимов.

Помимо VK ID, есть еще несколько способов войти в «ЮMoney»: через «Сбер ID», Apple ID, по QR-коду, электронной почте и номеру телефона. Также есть упрощенный вход, для которого требуется только пароль.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей Ю«ЮMoney» Money, а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. «ЮMoney» — универсальный сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. Клиенты могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать различные товары и услуги, собирать деньги на подарки. Команда компании работает в платежной индустрии 20 лет.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «Юмани».