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RuTube выпустил новое семейное приложение «RuTube детям»

Видеохостинг RuTube выпустил мобильное приложение для детей и их родителей «RuTube детям». Уже сейчас в приложении можно посмотреть более 10 тыс. единиц контента, среди которых мультипликационный сериал-квест «Лесенка знаний: мастерство», созданный RuTube совместно с компанией ЯРКО. Об этом CNews сообщили представители RuTube.

Для родителей разработан специальный раздел. В нем можно установить таймер просмотра, позволяющий ограничивать время, проведенное ребенком в приложении. Вход в раздел защищен кодом доступа. Родителю предлагается решить задачу или ввести установленный PIN-код.

Чтобы авторизоваться в приложении «RuTube детям», достаточно войти в учетную запись RuTube. Новым пользователям для подключения всех функций необходима регистрация, она также доступна в приложении «RuTube детям».

Реализована возможность субаккаунтинга. Для ребенка можно создать отдельный детский профиль, который он персонализирует самостоятельно: придумает забавное имя и выберет понравившегося персонажа для аватара.

Контент в приложении отсортирован по категориям. Найдутся видео на любой вкус: от популярных мультсериалов и новинок детских блогеров до мастер-классов и обучающих видео. Также доступен раздел «Избранное». Функция добавления видео в список «Избранного» будет полезна родителям детей младшего возраста – с ее помощью можно отметить контент, который они одобряют к просмотру. Для старших детей это способ добавить понравившиеся ролики в свой личный список, чтобы иметь к ним быстрый доступ.

Антон Гурин, директор департамента развития сервисов и клиентских приложений, руководитель продукта «RuTube детям»: «Мы задумали создать безопасную площадку, где дети смогут с удовольствием проводить время — смотреть любимые мультфильмы, популярные образовательные и развлекательные шоу и видео семейных блогеров. Контент приложения не содержит рекламы и подобран вручную командой редакторов. Простая навигация и крупные элементы меню помогают юным зрителям быстро ориентироваться в приложении, а красочный интерфейс и веселые персонажи привлекают внимание и поднимают настроение. А благодаря функции родительского контроля, мы надеемся, наше приложение станет надежным другом и помощником не только детей, но и родителей».

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