X5 запустила доставку через «Яндекс еду»

Продукты и готовую еду из магазинов торговых сетей X5 Group, российской продуктовой розничной компании, теперь можно заказать с помощью «Яндекс еды» и получить с доставкой. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Таким образом клиенты могут купить товары в «Пятёрочке» и «Перекрёстке». Сделать заказ можно как в «Еде», так и через другие сервисы «Яндекса» — «Маркет» и Go. Товары упаковывают сотрудники магазинов X5, а доставляют — курьеры-партнёры «Яндекс еды».

С помощью «Яндекс еды» уже сейчас можно сделать заказ из нескольких «Пятёрочек» и «Перекрёстков» в Москве и Санкт-Петербурге. К концу года число магазинов X5, доступных в «Яндекс еде», увеличится до 2,3 тыс., а количество городов, где действует новая услуга, — до 80. Скоро к «Яндекс еде» также подключатся 42 даркстора Х5, которые работают на экспресс-доставку.

В «Яндекс еде» доступен весь ассортимент «Пятёрочки» и «Перекрёстка» — цены, скидки и акции на сервисе такие же, как в этих магазинах. Стоимость доставки зависит от общей стоимости заказа и текущего спроса. Минимальная сумма заказа для доставки — 500 руб. Время доставки курьерам-партнерами «Яндекс еды» — в районе 30 минут.

«Мы рады объявить сегодня о начале сотрудничества с одним из крупнейших сервисов доставки продуктов и готовой еды. Этот шаг позволит нашим клиентам получать заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в любом удобном сервисе — с подключением «Яндекс еды» экспресс-доставка Х5 стала доступна во всех крупных агрегаторах. При этом мы продолжим развивать наши собственные каналы — приложения торговых сетей, где потребителям доступны полный объём скидок и накопление баллов в программе лояльности. Рыночные партнёрства в e-grocery становятся важным шагом для ускорения роста всего сегмента, повышают доступность онлайна и доверие потребителя к доставке», — сказала Лариса Романовская, управляющий директор Х5 Digital.

X5 Digital уже сотрудничает с Delivery Club — этот сервис недавно стал частью «Яндекса». Доставка заказов из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» через Delivery Club запустилась в минувшем августе и сейчас действует для 1048 магазинов сетей Х5, в том числе для дарксторов. География доставки Delivery Club для Х5 — Москва, Санкт-Петербург и области этих городов, Тула, Ярославль, Воронеж, Липецк. До конца года число подключённых к Delivery Club магазинов обеих сетей увеличится до 2,3 тыс..