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VK запускает обучающую онлайн-платформу для бизнеса

VK объявила о запуске обучающей онлайн-платформы для бизнеса. Новая платформа станет базой знаний об инструментах VK для продвижения бизнеса. Любые предприниматели и специалисты — от самозанятых, малых и микропредприятий до представителей крупных брендов и профессионального сообщества — смогут найти на ней полезные материалы. За время первого месяца тестирования платформы обучение прошли более 300 тыс. пользователей.

Единая база знаний от экспертов компании поможет быстро освоить простые инструменты для запуска и продвижения бизнеса в соцсетях, на ресурсах VK и в партнерской сети. Материалы будут полезны предпринимателям, владельцами сообществ, интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и другим специалистам. Благодаря удобной навигации пользователи найдут тот контент, который необходим именно им. Обучение ориентировано на практику, поэтому будет полезно и новичкам, и уже опытным специалистам, которые хотят восполнить пробелы в знаниях.

Платформа построена на коротких материалах, для изучения которых не придется тратить много времени. Среди экспертов — команда VK и опытные специалисты. Обучение бесплатное и максимально гибкое: проходить курсы и читать статьи можно в собственном ритме и в свободном порядке.

В основе платформы — обратная связь от предпринимателей, которую получил общественный совет VK по поддержке малого и среднего бизнеса. Первый пилот — курс для новичков «Как вести бизнес «Вконтакте» — стартовал в августе 2022 г. За два месяца его уже прошли более 300 тыс. уникальных пользователей. Команда VK продолжит развивать платформу, дополнять и обновлять обучающие материалы. В будущем пользователи смогут дополнительно пройти сертификацию, чтобы подтвердить свой опыт в работе с инструментами VK. На платформе также можно следить за анонсами мероприятий и записываться на них онлайн.

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