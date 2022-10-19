«Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города

«Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой желающий сможет быстро и просто оформить доставку из пункта выдачи «Яндекс маркета» в одном городе до пункта выдачи в другом. Сервис одинаково удобен как для частных лиц, так и для предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Предприниматели и частные лица смогут заказать междугороднюю доставку в приложении «Яндекс Go». Для этого нужно выбрать тариф “Пункты выдачи”, адреса удобных ПВЗ «Яндекс маркета» для отправки и получения посылки, а также размер посылки.

Междугородняя доставка «Яндекса» особенно пригодится небольшим интернет-магазинам, предпринимателям, которые продают товары через социальные сети и мессенджеры, а также мастерам, которые продают товары собственного производства. Частные лица тоже смогут использовать сервис «Яндекс доставки», например, чтобы отправить посылки родным или друзьям.

«Технологии “Яндекс доставки” позволяют решать логистические задачи любого бизнеса: от экспресс-доставки по городу до магистральных перевозок. В этом году мы особенно сфокусировались на решениях для малого бизнеса. Мы видим, что все больше и больше предпринимателей используют приложение “Яндекс Go” для доставки товаров своим клиентам внутри городов. Теперь этим простым и привычным способом можно будет заказать доставку и между городами. Новый тариф поможет малому бизнесу расширить географию продаж и увеличить выручку», — сказал генеральный директор «Яндекс доставки» Роман Морозов.

Владельцам брендированных ПВЗ «Яндекс маркета» новый сервис доставки тоже поможет существенно увеличить свой доход.

Отправить в другой город можно посылки трех размеров, но вес одной коробки не должен превышать 12 кг. Посылку нужно отнести в выбранный пункт выдачи «Яндекс маркета» — там сотрудники бережно ее упакуют и отправят в ПВЗ в городе получателя.

Получатель и отправитель посылки всегда будут знать, где находится посылка и когда она приедет в пункт выдачи, благодаря трекингу в приложении — с подробными статусами, картой и временем доставки.

Цены на доставку между пунктами выдачи фиксированы и не зависят от спроса и погоды. На тариф влияют только город доставки и размер посылки. Например, доставка небольшой посылки из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить 240 руб. Для оформления доставки не нужно заполнять документы в пунктах выдачи заказов – достаточно оформления заказа в приложении.

Сейчас «Яндекс доставка» тестирует сервис междугородней доставки через приложение в Москве и Санкт-Петербурге. Малому бизнесу и частным лицам новый тип доставки между ПВЗ «Маркета» станет доступен в «Яндекс Go» в конце октября 2022 г. До конца 2022 г. сервис междугородней доставки будет запущен в большинстве регионов сети пунктов выдачи заказов «Яндекс маркета» — более 40 городов России. В 2023 г. посылки между городами можно будет отправлять от двери до двери — то есть непосредственно с адреса отправителя по адресу получателя.

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«Яндекс доставка» помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. «Яндекс доставка» решает разные логистические задачи: от экспресс-доставки внутри города до магистральных перевозок. Любую доставку можно отследить в реальном времени прямо с телефона в приложении «Яндекс Go». Сервис доступен в 1200 городах России. Сейчас с «Яндекс доставкой» работает более 50 тыс. компаний.