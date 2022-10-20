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«Алиса» расскажет о статусе заказа в «Яндекс лавке»

Ассистент «Яндекса» теперь может сообщить, когда доставят заказ из «Лавки» — достаточно просто спросить об этом «Алису». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса» может быть полезна, если ответ нужен моментально — это может быть срочная работа или ожидание гостей. Новое умение «Алисы» пригодится и в случаях, когда заняты руки — например, во время готовки или других ежедневных забот.

Чтобы узнать, когда доставят заказ, нужно просто сказать: «Алиса, когда привезут продукты из “Лавки”?», «Алиса, где моя еда из “Яндекс лавки”» или «Алиса, расскажи статус заказа из “Лавки”». Ассистент подскажет, где сейчас находится заказ, и когда курьер его доставит.

«Алиса» может уточнить статус заказа не только в умной колонке. Ассистент поможет узнать о продуктах из «Лавки» в приложении «Яндекс» и браузере, навигаторе, «Яндекс картах», а также в приложении «Дом с Алисой» и «Яндекс модуле».

Купить продукты из «Лавки» можно через приложение или сайт сервиса, а также в приложениях «Яндекс еда», Go и Delivery Club. «Яндекс лавка» также развивает экспресс-доставку продуктов в ряде регионов совместно с «Маркетом».

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