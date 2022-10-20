Самые популярные российские приложения доступны в RuStore

В официальном магазине приложений стали доступны 20 самых скачиваемых локальных сервисов. По данным data.ai, лидеры российского рынка приложений: «Госуслуги», Wildberries, Ozon, «Сбербанк онлайн», «Яндекс карты», «Вконтакте», «Яндекс Go», «Тинькофф». Пользователи устройств на операционной системе Android могут продолжать пользоваться любимыми сервисами, недоступными в зарубежных сторах. Из всех отечественных магазинов приложений в полном объеме топ представлен только в RuStore.

Финансовые приложения остаются лидерами по скачиваниям из RuStore – более 42% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории «Инструменты» — полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 11% скачиваний, «Развлечения» — 9% и «Покупки» — 8%.

В RuStore уже размещено около 2100 приложений и представлено 1150 компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,4 млн раз, почти 5 млн приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и др.