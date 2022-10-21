«Мегафон» улучшил связь на пути к северному сиянию

«Мегафон» расширил сеть и запустил дополнительные базовые станции LTE вдоль самой северной в мире скоростной автотрассы Р-21 «Кола» на территории Республики Карелии, связывающей Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск. В результате проведенных работ улучшено покрытие популярного направления, по которому передвигаются туристы, чтобы увидеть северное сияние или посетить знаменитые места республики – водопад Кивач и вулкан Гирвас. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новые объекты связи появились в районе населенных пунктов Сопоха, Кивач, Святозеро и Янишполе и помогли охватить сетью LTE не только участок трассы федерального значения, но и впервые предоставить доступ к 4G от «Мегафона» в этих локациях для местного населения. Теперь автолюбители, абоненты компании, находясь в дороге, могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми в пути цифровыми сервисами, а сельские жители – учиться и работать удаленно.

«Уверенная голосовая связь и стабильный мобильный интернет в дороге, в первую очередь, являются гарантом безопасности как для водителей, так и для пассажиров. Ежегодно мы отмечаем возрастающий туристический поток в наш регион – по данным аналитиков компании, в сентябре этого года Карелию посетило на 23% больше туристов, чем за тот же период годом ранее. Большинство путешественников приезжают по автомобильным дорогам и наша задача – предоставить клиентам компании доступ к качественным услугам связи на протяжении всего пути следования в течение дня», – отметил Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелия.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.