CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила мобильный интернет в Барнауле и его пригороде

МТС обновила собственное оборудование, расположенное во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – поселок Научный городок, села Гоньба и Власиха, а также шоссе Ленточный Бор. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%.

Теперь барнаульцы смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке города. Развитая телеком инфраструктура может способствовать внедрению проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

«Жители Барнаула и его пригородов генерят более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счете позволит повысить качество жизни горожан», – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter

Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции

В Microsoft гигантская утечка. Пострадали десятки тысяч компаний по всему миру

Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

В России заработал государственный маркетплейс российского ПО

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября