Росреестр и «Дом.РФ»: электронные закладные можно оформить для нескольких объектов

Росреестр и «Дом.РФ» обновили для кредитных организаций функциональность выдачи электронных закладных – теперь они могут быть оформлены сразу для нескольких объектов недвижимости.

Заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова заявила, что нововведение позволит людям экономить время при подготовке кредитной документации и на этапе регистрации сделки в Росреестре.

«Возможность формировать электронные закладные сразу для нескольких объектов недвижимости – важный шаг в переходе на электронное взаимодействие с заявителями и профессиональным сообществом. И покупатели, и кредитные организации оценили преимущества цифрового сервиса. По данным на начало октября, около 70% заявлений о проведении ипотечных сделок подаются электронно. 80% из них рассматриваются в течение суток, среднее время регистрации – 10 часов 20 минут. Обновление функционала выдачи электронных закладных будет способствовать сокращению этих сроков», – сказала Мартынова.

В прошлом году благодаря взаимодействию Росреестра и «Дом.РФ» была выдана первая в России электронная закладная взамен документарной (бумажной) по уже действующему ипотечному кредиту. Ранее электронные закладные оформлялись банками только по новым ипотечным кредитам.

«Росреестр и «Дом.РФ» продолжают работу по совершенствованию сервиса электронной закладной. Ипотека по-прежнему остаётся одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий. Одновременно мы наблюдаем тренд на увеличение количества выдаваемых е-закладных. Сейчас цифровой документ предоставляется преимущественно при покупке готового жилья, но в условиях активного развития льготных ипотечных программ механизм активно развивается. Обновление функционала позволит банкам начать выдавать закладные на покупку нескольких готовых объектов, например, дома с землей», – сказал директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов.