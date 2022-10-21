CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Росреестр и «Дом.РФ»: электронные закладные можно оформить для нескольких объектов

Росреестр и «Дом.РФ» обновили для кредитных организаций функциональность выдачи электронных закладных – теперь они могут быть оформлены сразу для нескольких объектов недвижимости.

Заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова заявила, что нововведение позволит людям экономить время при подготовке кредитной документации и на этапе регистрации сделки в Росреестре.

«Возможность формировать электронные закладные сразу для нескольких объектов недвижимости – важный шаг в переходе на электронное взаимодействие с заявителями и профессиональным сообществом. И покупатели, и кредитные организации оценили преимущества цифрового сервиса. По данным на начало октября, около 70% заявлений о проведении ипотечных сделок подаются электронно. 80% из них рассматриваются в течение суток, среднее время регистрации – 10 часов 20 минут. Обновление функционала выдачи электронных закладных будет способствовать сокращению этих сроков», – сказала Мартынова.

В прошлом году благодаря взаимодействию Росреестра и «Дом.РФ» была выдана первая в России электронная закладная взамен документарной (бумажной) по уже действующему ипотечному кредиту. Ранее электронные закладные оформлялись банками только по новым ипотечным кредитам.

«Росреестр и «Дом.РФ» продолжают работу по совершенствованию сервиса электронной закладной. Ипотека по-прежнему остаётся одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий. Одновременно мы наблюдаем тренд на увеличение количества выдаваемых е-закладных. Сейчас цифровой документ предоставляется преимущественно при покупке готового жилья, но в условиях активного развития льготных ипотечных программ механизм активно развивается. Обновление функционала позволит банкам начать выдавать закладные на покупку нескольких готовых объектов, например, дома с землей», – сказал директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter

Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции

В Microsoft гигантская утечка. Пострадали десятки тысяч компаний по всему миру

Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

В России заработал государственный маркетплейс российского ПО

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября