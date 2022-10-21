CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

С начала 2022 г. за пособием при рождении ребенка на региональный портал обратились более 16 тыс. раз

На региональном портале доступна услуга «Единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной семье». Оформить пособие помогает «умный» сервис предпроверки, который рассчитает уровень среднедушевого дохода семьи. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При рождении ребенка подмосковные родители могут оформить единовременную выплату на регпортале. Она назначается семьям, где среднедушевой доход ниже размера прожиточного минимума. Чтобы заполнять заявление было еще удобнее, мы внедрили в электронную форму онлайн-сервис. Если доход на каждого члена семьи окажется ниже 16 223 руб., то можно будет продолжить заполнять заявление», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной семье» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Подать заявление может один из родителей не позднее, чем через полгода со дня рождения ребенка. Для оформления пособия нужно постоянно проживать в Подмосковье.

Размер единовременного пособия при рождении первого ребенка составляет 20 тыс. руб., при рождении второго – 40 тыс. руб., третьего и последующего – 60 тыс. руб., двух детей – 70 тыс. руб. на каждого ребенка, трех и более – 300 тыс. руб. на семью.

После подачи заявления необходимо дождаться ответа от ведомства. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале в течение 10 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter

Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции

В Microsoft гигантская утечка. Пострадали десятки тысяч компаний по всему миру

Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

В России заработал государственный маркетплейс российского ПО

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября