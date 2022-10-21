«Вкусвилл» запустил доставку собственных готовых блюд через «Яндекс еду»

В приложении «Яндекс еда» появилась возможность заказывать готовую еду и напитки из проекта «Сгоряча» от «Вкусвилла». Доставка уже доступна покупателям в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Туле, Чебоксарах, Калуге, Волгограде, Орле, Брянске и Тамбове.

«Сгоряча» – это «тёмные кухни» (дарккитчен), располагающиеся на дарксторах «Вкусвилла». На них профессиональные повара готовят свежие блюда по заказам покупателей: всё как в ресторане – сначала получают заказ и только потом начинается процесс приготовления. Сейчас открыто 60 кухонь в городах присутствия бренда.

Отличие от обычного ресторана – в отсутствии зоны посадки и доступа для гостей, а сделать заказ можно только на сайте и в мобильном приложении «Вкусвилл». Вернее, так было до недавних пор. Меню от «Сгоряча» впервые появилось во внешнем сервисе – в приложении «Яндекс еда». В разделе «Рестораны» жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и в других городах присутствия могут найти полное многообразие вкусов от «Сгоряча»: завтраки, салаты и закуски, сэндвичи, бургеры и пиццу, супы и вторые блюда. Всего в меню более 100 наименований, разработкой рецептов занимаются профессиональные повара, и каждый месяц они радуют покупателей 10-15 новыми блюдами.

Сергей Павлов, руководитель проекта «Тёмные кухни», сказал: «Благодаря сервису доставки «Яндекс еда» мы можем найти для своего проекта новых клиентов с другими вкусовыми предпочтениями, тем самым увеличив разнообразие предлагаемого меню. А главная ценность для покупателей заключается в том, что они могут попробовать блюда нового формата кухни, приготовленные по концепции «Вкусвилла».

Меню «Сгоряча» доступно по тем же ценам, что и в каталоге «Вкусвилла», так что покупателю остаётся выбрать удобный вариант и оформить заказ.