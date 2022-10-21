CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Общепит
|

«Вкусвилл» запустил доставку собственных готовых блюд через «Яндекс еду»

В приложении «Яндекс еда» появилась возможность заказывать готовую еду и напитки из проекта «Сгоряча» от «Вкусвилла». Доставка уже доступна покупателям в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Туле, Чебоксарах, Калуге, Волгограде, Орле, Брянске и Тамбове.

«Сгоряча» – это «тёмные кухни» (дарккитчен), располагающиеся на дарксторах «Вкусвилла». На них профессиональные повара готовят свежие блюда по заказам покупателей: всё как в ресторане – сначала получают заказ и только потом начинается процесс приготовления. Сейчас открыто 60 кухонь в городах присутствия бренда.

Отличие от обычного ресторана – в отсутствии зоны посадки и доступа для гостей, а сделать заказ можно только на сайте и в мобильном приложении «Вкусвилл». Вернее, так было до недавних пор. Меню от «Сгоряча» впервые появилось во внешнем сервисе – в приложении «Яндекс еда». В разделе «Рестораны» жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и в других городах присутствия могут найти полное многообразие вкусов от «Сгоряча»: завтраки, салаты и закуски, сэндвичи, бургеры и пиццу, супы и вторые блюда. Всего в меню более 100 наименований, разработкой рецептов занимаются профессиональные повара, и каждый месяц они радуют покупателей 10-15 новыми блюдами.

Сергей Павлов, руководитель проекта «Тёмные кухни», сказал: «Благодаря сервису доставки «Яндекс еда» мы можем найти для своего проекта новых клиентов с другими вкусовыми предпочтениями, тем самым увеличив разнообразие предлагаемого меню. А главная ценность для покупателей заключается в том, что они могут попробовать блюда нового формата кухни, приготовленные по концепции «Вкусвилла».

Меню «Сгоряча» доступно по тем же ценам, что и в каталоге «Вкусвилла», так что покупателю остаётся выбрать удобный вариант и оформить заказ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter

Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции

В Microsoft гигантская утечка. Пострадали десятки тысяч компаний по всему миру

Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

В России заработал государственный маркетплейс российского ПО

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября