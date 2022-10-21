«Яндекс маркет» начал поощрять продавцов, предлагающих покупателям низкие цены и качественный сервис

«Яндекс маркет» запустил программу лояльности для активных продавцов, которые предлагают покупателям привлекательные цены и высокий уровень сервиса. Маркетплейс будет поощрять таких клиентоориентированных продавцов скидками на свои услуги, возвратом части затрат на продвижение, а еще — доступом к выделенной линии поддержки. Продавцы будут экономить на продвижении и услугах маркетплейса, а клиенты — покупать товары по более выгодным цена и получать их точно в срок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Привилегии в рамках программы лояльности будут бесплатными для продавцов. Чтобы попасть в «Клуб маркета», продавцу необходимо поддерживать определенный объем продаж, отлично работать — то есть вовремя отгружать отправления маркетплейсу или доставлять их покупателю, не отменять заказы и предлагать покупателю выгодные цены. Кроме того, будет учитываться, то, насколько активно продавец мотивирует своих покупателей кешбэком баллами «Плюса».

Участники программы лояльности получат сниженный тариф на ежедневные выплаты — всего 1%, 15% кешбэк затрат на продвижение, а также выделенную линию технической поддержки. Еще они получат постоянную скидку 7% на аренду машин для бизнеса от «Яндекс драйва».

Стать участниками программы лояльности смогут продавцы, торгующие по модели FBY (хранение товара, сборка заказов и доставка до покупателя на стороне «Маркета»), FBS (хранение и сборка на стороне продавца, доставка до покупателя на стороне «Маркета») и «Экспресс» (экспресс-доставка до покупателя силами курьеров «Яндекса»).

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».